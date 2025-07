Quello del sarto è di tela nei cruciverba: la soluzione è Metro

Home / Soluzioni Cruciverba / Quello del sarto è di tela

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quello del sarto è di tela' è 'Metro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

METRO

Curiosità e Significato di Metro

Vuoi sapere di più su Metro? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Metro.

Perché la soluzione è Metro? Metro è uno strumento di misura usato comunemente per quantificare lunghezze, come tessuti o spazi. È fondamentale in sartoria, edilizia e tante altre attività quotidiane, consentendo di ottenere misure precise. Quindi, quando si parla di 'metro', si fa riferimento a un elemento essenziale per calcolare e pianificare con accuratezza ogni dettaglio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tela per sacchiUna custodia del sartoRobusta telaBianca tela di lino originariamente prodotta a ReimsLa prende il sarto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Metro

Hai trovato la definizione "Quello del sarto è di tela" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E N S L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SENILI" SENILI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.