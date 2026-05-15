Nella pallacanestro c è quello libero

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Nella pallacanestro c è quello libero' è 'Tiro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIRO

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Perché la soluzione è Tiro? Nel gioco della pallacanestro, il tiro libero è un'azione fondamentale che permette ai giocatori di segnare punti senza ostacoli, dopo aver subito un fallo. Questa azione avviene in modo indipendente dal movimento degli altri e richiede precisione e concentrazione. Il tiro libero rappresenta un momento di calma e controllo nel ritmo della partita, offrendo ai giocatori la possibilità di accumulare punti in modo diretto. La capacità di eseguire correttamente un tiro libero può influenzare significativamente il risultato finale della gara.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nella pallacanestro c è quello libero". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Nella pallacanestro c è quello libero nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tiro

Per risolvere la definizione "Nella pallacanestro c è quello libero", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nella pallacanestro c è quello libero" conferma che la soluzione 'Tiro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tiro

T Torino I Imola R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nella pallacanestro c è quello libero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tiro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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