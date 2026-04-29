Il sarto lo utilizza per non pungersi le dita

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il sarto lo utilizza per non pungersi le dita' è 'Ditale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DITALE

Perché la soluzione è Ditale? Il termine ditaile si riferisce a un materiale o a una protezione che il sarto impiega per evitare di pungersi le dita durante il lavoro. Questa protezione è progettata per garantire sicurezza e precisione, permettendo di maneggiare tessuti e strumenti affilati senza rischiare ferite. La voce viene spesso associata a dispositivi che migliorano la sicurezza negli ambienti di lavoro artigianali, dove la sensibilità delle dita è fondamentale per realizzare capi di alta qualità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il sarto lo utilizza per non pungersi le dita". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il sarto lo utilizza per non pungersi le dita nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ditale

In presenza della definizione "Il sarto lo utilizza per non pungersi le dita", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il sarto lo utilizza per non pungersi le dita" conferma che la soluzione 'Ditale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ditale

D Domodossola I Imola T Torino A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il sarto lo utilizza per non pungersi le dita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ditale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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