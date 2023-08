Bianca tela di lino originariamente prodotta a Reims - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bianca tela di lino originariamente prodotta a Reims. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RENSA

Significato/Curiosità : Bianca tela di lino originariamente prodotta a Reims

La "rensa" è un termine che potrebbe essere soggetto a confusione. Tuttavia, se intendi "Renais", potrebbe riferirsi al "Lin Renais", un tipo di lino bianco originariamente prodotto a Reims, in Francia. Questo pregiato tessuto di lino veniva utilizzato per abiti e biancheria da letto di alta qualità. La città di Reims era rinomata per la produzione di lino di alta qualità nel Medioevo, e i suoi tessuti erano apprezzati per la loro morbidezza, resistenza e bellezza. Il "Lin Renais" rappresenta una parte dell'heritage tessile francese, testimoniando l'arte e l'abilità degli artigiani medievali nella lavorazione dei tessuti.

Altre risposte alla domanda : Bianca tela di lino originariamente prodotta a Reims : bianca; tela; lino; originariamente; prodotta; reims; Falchetti dalla coda bianca ; Una precipitazione che imbianca ; Accessorio per auto in settimana bianca ; In quella bianca si scia; Una candela bianca ; La provincia con l Antela o cima delle Dolomiti; L ente che tutela gli infortuni; Restano quelle di tela a chi perde tutto; Tutela il suo cliente; Lamentela insistente; Un gustoso pesciolino ; Fare un gesto d intesa come l occhiolino ; Rieti : Velino = Tivoli : x; Attenzione a Berlino ted; I medici che esaminano il cristallino ; Grande nave originariamente priva di motore; Una piccolissima auto prodotta in passato dalla Bmw; La spinta prodotta da un elica; Tipo di bevanda prodotta dalla Sanpellegrino; Era prodotta dalla Seat; Una squisitezza prodotta nell Italia centro-meridionale; I confini di reims ; In fondo a reims ;

Cerca altre Definizioni