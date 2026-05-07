Salva il polpastrello del sarto

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Salva il polpastrello del sarto' è 'Ditale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DITALE

Perché la soluzione è Ditale? Il termine DITALE si riferisce alla parte terminale del dito, spesso utilizzata per eseguire delicate operazioni come il cucito. Questa espressione deriva dall’azione di proteggere o preservare la punta del dito, simile a come un sarto protegge il polpastrello durante il lavoro. La sua funzione principale è quella di offrire sensibilità e precisione nelle attività manuali, evitando danni o usura eccessiva. La cura del dito, quindi, si traduce nel mantenimento della sua funzionalità nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Salva il polpastrello del sarto". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Salva il polpastrello del sarto nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ditale

Quando la definizione "Salva il polpastrello del sarto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Salva il polpastrello del sarto" conferma che la soluzione 'Ditale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ditale

D Domodossola I Imola T Torino A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Salva il polpastrello del sarto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ditale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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