Tela per sacchi - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : IUTA

Significato/Curiosita : Tela per sacchi

La tela cerata è un tessuto, ad armatura tela e riduzione fitta, impregnato per renderlo impermeabile. i tessuti utilizzati sono realizzati in cotone,... La juta (scritto anche iuta, yuta o canapa di calcutta per via della somiglianza alla canapa pur non avendone lo stesso odore) è una fibra tessile naturale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Tela per sacchi : tela; sacchi; Lo è una tela realizzata con molta pittura e oggetti vari; Il Cattela n conduttore; Bianca tela di lino originariamente prodotta a Reims; La provincia con l Antela o cima delle Dolomiti; L ente che tutela gli infortuni; Il sacchi ex allenatore; sacchi di pelle per liquidi; Tessuto per sacchi ; Il nome dell orsacchi otto di Stewie Griffin; La stoffa di certi orsacchi otti;

