La prende il sarto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La prende il sarto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MISURA

Anteriore della coscia, ed è di fatto il muscolo più lungo del corpo umano . il nome del muscolo sartorio (muscolo del sarto) deriva dalla posizione a gamba... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi misura per misura (disambigua). misura per misura (measure for measure) è una commedia di william shakespeare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : La prende il sarto : prende; sarto; Comprende poche lettere; Comprende ogni cosa; Comprende molti corpi; Lo prende chi comincia a muoversi; Si prende più facilmente al buio; Astucci usati in sarto ria; Definiscono le taglie sarto riali; Scarti di lavorazione di sarto ria e tappezzeria; La sarto ria di modelli unici; Un astuccio del sarto ;

