Quello del fiume si chiama alveo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quello del fiume si chiama alveo' è 'Letto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LETTO

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Perché la soluzione è Letto? Il letto è la parte del fiume che ospita le acque durante il loro naturale percorso. Si tratta di una depressione nel terreno, formata da sedimenti e rocce, che permette all'acqua di scorrere senza fuoriuscire dai confini stabiliti. La conformazione dell'alveo influisce sulla velocità del flusso e sulla capacità di trasporto dei materiali. Un alveo stabile garantisce un flusso regolare, mentre variazioni possono causare inondazioni o erosioni. La conoscenza di questa struttura è fondamentale per la gestione delle acque.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello del fiume si chiama alveo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Quello del fiume si chiama alveo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Letto

In presenza della definizione "Quello del fiume si chiama alveo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello del fiume si chiama alveo" conferma che la soluzione 'Letto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Letto

L Livorno E Empoli T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello del fiume si chiama alveo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Letto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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