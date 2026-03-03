Un piccolo arnese del sarto

SOLUZIONE: DITALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un piccolo arnese del sarto" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un piccolo arnese del sarto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ditale? Il termine si riferisce a uno strumento di uso comune nel mondo della sartoria, impiegato per facilitare il lavoro di cucitura. È un attrezzo di dimensioni ridotte, progettato per proteggere le dita durante l'inserimento degli spilli o dei fili più resistenti. Questo oggetto permette di lavorare con maggiore precisione e sicurezza, evitando fastidi o ferite. La sua funzione fondamentale è quella di assistere chi crea abiti o tessuti, migliorando l'efficienza del processo creativo.

Quando la definizione "Un piccolo arnese del sarto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un piccolo arnese del sarto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ditale:

D Domodossola I Imola T Torino A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un piccolo arnese del sarto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

