AGORAIO

Curiosità e Significato di "Agoraio"

Agoraio

Agoraio è un termine che indica un tipo di custodia, in particolare quella utilizzata dal sarto per conservare e trasportare gli strumenti del mestiere, come forbici, aghi e fili. Questo termine deriva dall'uso tradizionale degli artigiani, sottolineando l'importanza di avere un'organizzazione adeguata degli strumenti per garantire la precisione e la qualità del lavoro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Astuccio utilizzato da chi cuceAstuccio per sartineCustodisce strumenti per cucireUna custodia per le ceneriCustodia per cellulariCustodia foderata in velluto

Come si scrive la soluzione: Agoraio

Stai cercando la risposta alla definizione "Una custodia del sarto"? Qui trovi la soluzione pronta all'uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

G Genova

O Otranto

R Roma

A Ancona

I Imola

O Otranto

