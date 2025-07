Fu presa e distrutta il 14 luglio 1789 nei cruciverba: la soluzione è Bastiglia

BASTIGLIA

Curiosità e Significato di Bastiglia

Perché la soluzione è Bastiglia? La Bastiglia era una prigione parigina simbolo dell’oppressione dell’ancien régime. Il 14 luglio 1789, fu presa d’assalto dai rivoluzionari, segnando l’inizio della Rivoluzione Francese e diventando il simbolo della lotta per la libertà e i diritti civili. Ancora oggi, questa data viene celebrata come festa nazionale in Francia, ricordando il coraggio di chi si oppose al potere assoluto.

Come si scrive la soluzione Bastiglia

B Bologna

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

