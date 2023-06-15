Il 14 luglio se ne festeggia la presa nei cruciverba: la soluzione è Bastiglia
BASTIGLIA
Curiosità e Significato di Bastiglia
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fu presa il 14 luglio 1789Fu presa e distrutta il 14 luglio 1789Venne presa e distrutta il 14 luglio 1789La sua festa nazionale è il 14 luglioSi festeggia il 14 febbraio
Come si scrive la soluzione Bastiglia
La definizione "Il 14 luglio se ne festeggia la presa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 9 lettere della soluzione Bastiglia:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
A E R E T V S R N I
