Il 14 luglio se ne festeggia la presa nei cruciverba: la soluzione è Bastiglia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il 14 luglio se ne festeggia la presa' è 'Bastiglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BASTIGLIA

Curiosità e Significato di Bastiglia

Approfondisci la parola di 9 lettere Bastiglia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fu presa il 14 luglio 1789Fu presa e distrutta il 14 luglio 1789Venne presa e distrutta il 14 luglio 1789La sua festa nazionale è il 14 luglioSi festeggia il 14 febbraio

Soluzione Il 14 luglio se ne festeggia la presa - Bastiglia

Come si scrive la soluzione Bastiglia

La definizione "Il 14 luglio se ne festeggia la presa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 9 lettere della soluzione Bastiglia:
B Bologna
A Ancona
S Savona
T Torino
I Imola
G Genova
L Livorno
I Imola
A Ancona

