Località del Lazio distrutta da un terremoto nel 2016

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Località del Lazio distrutta da un terremoto nel 2016' è 'Amatrice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMATRICE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Località del Lazio distrutta da un terremoto nel 2016" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Località del Lazio distrutta da un terremoto nel 2016". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Amatrice? Amatrice è una cittadina situata nel cuore del Lazio, nota per il suo patrimonio storico e culturale. Nel 2016, questa località fu duramente colpita da un terremoto che causò ingenti danni alle strutture e alla vita quotidiana degli abitanti. La devastazione portò alla distruzione di molte case e edifici storici, segnando profondamente la comunità locale. La ricostruzione iniziò subito dopo, ma il ricordo di quella tragedia rimane vivo nella memoria collettiva.

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Località del Lazio distrutta da un terremoto nel 2016 nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Amatrice

Per risolvere la definizione "Località del Lazio distrutta da un terremoto nel 2016", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Località del Lazio distrutta da un terremoto nel 2016" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Amatrice:

A Ancona M Milano A Ancona T Torino R Roma I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Località del Lazio distrutta da un terremoto nel 2016" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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