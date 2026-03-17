Bevanda presa spesso a colazione o dopo i pasti
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Bevanda presa spesso a colazione o dopo i pasti' è 'Caffè'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CAFFÈ
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Bevanda presa spesso a colazione o dopo i pasti" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bevanda presa spesso a colazione o dopo i pasti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Perché la soluzione è Caffè? Il caffè è una bevanda molto diffusa, apprezzata per il suo sapore intenso e il suo aroma inconfondibile. Viene consumata frequentemente al mattino per risvegliare i sensi o dopo i pasti come momento di relax. Preparato con chicchi tostati e macinati, questa bevanda stimola il sistema nervoso grazie alla presenza di caffeina. La sua popolarità si estende in tutto il mondo, diventando un rituale quotidiano per molte persone.
Bevanda presa spesso a colazione o dopo i pasti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Caffè
La soluzione associata alla definizione "Bevanda presa spesso a colazione o dopo i pasti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bevanda presa spesso a colazione o dopo i pasti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 5 lettere della soluzione Caffè:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bevanda presa spesso a colazione o dopo i pasti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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