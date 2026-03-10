La città distrutta con Sodoma

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La città distrutta con Sodoma' è 'Gomorra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOMORRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La città distrutta con Sodoma" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città distrutta con Sodoma". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Gomorra? Gomorra è un luogo che simboleggia la rovina totale di una città, dove il peccato e la corruzione hanno portato alla distruzione. È spesso associata a un ambiente di immoralità e decadenza, diventando un esempio di ciò che accade quando i valori morali vengono completamente abbandonati. La sua storia richiama l’immagine di una comunità che si sgretola sotto il peso delle proprie azioni, lasciando un ricordo di rovina e perdizione. Un’immagine che invita alla riflessione sulle conseguenze delle scelte umane.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La città distrutta con Sodoma" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città distrutta con Sodoma" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Gomorra:

G Genova O Otranto M Milano O Otranto R Roma R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città distrutta con Sodoma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

