La definizione e la soluzione di 18 lettere: Fu distrutta da una atomica. NAGASAKI - HIROSHIMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: I bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki furono due attacchi nucleari attuati dagli Stati Uniti d'America contro il Giappone rispettivamente il 6 e 9 agosto 1945, sul finire della seconda guerra mondiale. La mattina del 6 agosto 1945, alle ore 8:15, l'aeronautica militare statunitense sganciò la bomba atomica Little Boy sulla città di Hiroshima, cui fece seguito, tre giorni dopo, lo sgancio della bomba atomica Fat Man su Nagasaki; le due missioni causarono in totale un numero di vittime dirette stimato fra le 150 000 e le 220 000 persone, quasi esclusivamente civili. Per la gravità dei danni causati, diretti e indiretti, e per le ...

Nagasaki

(toponimo) una delle due città, assieme ad Hiroshima, bombardate con la bomba atomica dagli americani nel 1945.

