La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Nel 1945 fu distrutta dalla bomba Little Boy' è 'Hiroshima'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: HIROSHIMA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Nel 1945 fu distrutta dalla bomba Little Boy" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nel 1945 fu distrutta dalla bomba Little Boy". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Hiroshima? Nel 1945, una città giapponese fu colpita da un bombardamento nucleare che causò una devastazione enorme e numerose vittime. Questo attacco segnò un momento di grande sofferenza e distruzione, lasciando cicatrici profonde nel paesaggio e nella memoria collettiva. La tragedia portò a riflessioni sulla guerra e sulla pace, diventando simbolo della brutalità delle armi di distruzione di massa. La città fu completamente rasa al suolo e il suo nome è diventato sinonimo di tragedia.

In presenza della definizione "Nel 1945 fu distrutta dalla bomba Little Boy", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nel 1945 fu distrutta dalla bomba Little Boy" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Hiroshima:

H Hotel I Imola R Roma O Otranto S Savona H Hotel I Imola M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nel 1945 fu distrutta dalla bomba Little Boy" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

