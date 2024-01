La definizione e la soluzione di: Fu presa il 14 luglio 1789. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Rivoluzione francese. la presa della bastiglia da parte dei cittadini francesi, avvenuta martedì 14 luglio 1789 a parigi, fu l'evento storico culminante...

La Bastiglia (in francese: Bastille Saint-Antoine) fu una grande fortezza eretta entro le mura di Parigi, sul luogo ove allora sorgeva una delle porte principali della città, per volontà di Carlo V tra il 1367 e il 1382, con lo scopo di rafforzare le mura orientali della città a difesa della Porte St-Antoine. Il 14 luglio 1789, fu assaltata dai parigini insorti per rubarne le armi, e soprattutto per spaventare il re Luigi XVI, poi lentamente venne demolita per recuperarne materiali edili.

La fortezza di Pietro e Paolo era nota anche come la "Bastiglia russa". Il castello di Tarascona fu costruito sullo stesso modello architetturale e venne utilizzato per alcune scene nella miniserie televisiva La rivoluzione francese del 1989.

Tedesco

Nome proprio

Bastille f

(storia) bastiglia

Sillabazione

Bas | til | le

Pronuncia

IPA: /bas'tij/ Ascolta la pronuncia :