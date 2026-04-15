La presa del pneumatico

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La presa del pneumatico' è 'Grip'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRIP

Perché la soluzione è Grip? Il grip rappresenta la capacità del pneumatico di aderire saldamente alla superficie stradale durante la guida. Questa qualità è fondamentale per garantire stabilità e sicurezza, specialmente in condizioni di strada umida o scivolosa. La presa del pneumatico, infatti, dipende dalla composizione del battistrada, dalla pressione corretta e dal disegno del battistrada stesso. Un buon grip permette di affrontare curve e frenate con maggiore controllo, assicurando una guida più sicura e precisa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La presa del pneumatico". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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La presa del pneumatico nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Grip

Quando la definizione "La presa del pneumatico" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La presa del pneumatico" conferma che la soluzione 'Grip' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Grip

G Genova R Roma I Imola P Padova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La presa del pneumatico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Grip' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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