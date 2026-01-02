Debuttò con la Ferrari il 9 luglio 1932

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Debuttò con la Ferrari il 9 luglio 1932' è 'Cavallino Rampante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAVALLINO RAMPANTE

Perché la soluzione è Cavallino Rampante? Il simbolo della Ferrari, noto come il cavallo alato, rappresenta il successo e l’eccellenza nel mondo delle corse. Apparve per la prima volta con la scuderia nel luglio del 1932, diventando un’icona riconosciuta a livello globale. Il suo significato si collega alla passione e alla vittoria, incarnando lo spirito di sfida e prestigio di questa casa automobilistica. È un emblema che incarna il sogno di ogni appassionato di motori.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Debuttò con la Ferrari il 9 luglio 1932" corrisponde a una soluzione formata da 17 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Debuttò con la Ferrari il 9 luglio 1932". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Debuttò con la Ferrari il 9 luglio 1932" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Debuttò con la Ferrari il 9 luglio 1932" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Debuttò con la Ferrari il 9 luglio 1932" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

