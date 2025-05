L antica capitale dei punici nei cruciverba: la soluzione è Cartagine

CARTAGINE

Curiosità e Significato di "Cartagine"

La soluzione Cartagine di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cartagine per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cartagine? Carthage, conosciuta come l'antica capitale dei punici, era una potente città situata nell'attuale Tunisia. Fondata dai Fenici, Carthage divenne un importante centro commerciale e culturale nel Mediterraneo, famosa per la sua flotta navale e le sue avanzate tecniche agricole. La sua rivalità con Roma portò a conflitti epocali, noti come le guerre puniche, che segnarono profondamente la storia antica.

Come si scrive la soluzione Cartagine

Se "L antica capitale dei punici" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

A Ancona

G Genova

I Imola

N Napoli

E Empoli

