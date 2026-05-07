Grossa e antica nave a vela

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grossa e antica nave a vela' è 'Galeone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GALEONE

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Perché la soluzione è Galeone? Un galeone è una nave di grandi dimensioni e di epoca antica, progettata per affrontare lunghe traversate marittime. Caratterizzata da un design robusto, era equipaggiata con numerose vele che permettevano di sfruttare il vento per navigare. Utilizzata principalmente tra il XV e il XVIII secolo, questa imbarcazione svolgeva ruoli sia militari che commerciali, diventando simbolo di potenza e di esplorazione. La sua imponenza e funzionalità la rendono un elemento distintivo del patrimonio marittimo storico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grossa e antica nave a vela". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Grossa e antica nave a vela nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Galeone

Quando la definizione "Grossa e antica nave a vela" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grossa e antica nave a vela" conferma che la soluzione 'Galeone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Galeone

G Genova A Ancona L Livorno E Empoli O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grossa e antica nave a vela" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Galeone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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