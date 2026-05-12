Lo Stato nordamericano con capitale Salem

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo Stato nordamericano con capitale Salem' è 'Oregon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OREGON

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Perché la soluzione è Oregon? Oregon è uno stato situato nella regione nord-occidentale degli Stati Uniti, conosciuto per le sue vaste foreste e le coste pacifiche. La sua capitale è Salem, città che ospita importanti istituzioni politiche e culturali. La regione si distingue per la varietà di paesaggi, tra cui montagne, deserti e aree agricole molto fertili. Oregon ha una storia ricca di insediamenti e di sviluppo economico legato all’industria del legno e all’agricoltura. La sua identità si riflette nella diversità naturale e culturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo Stato nordamericano con capitale Salem". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Lo Stato nordamericano con capitale Salem nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Oregon

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo Stato nordamericano con capitale Salem" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo Stato nordamericano con capitale Salem" conferma che la soluzione 'Oregon' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Oregon

O Otranto R Roma E Empoli G Genova O Otranto N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo Stato nordamericano con capitale Salem" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Oregon' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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