L antica chitarra suonata dai menestrelli

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L antica chitarra suonata dai menestrelli' è 'Liuto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIUTO

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Perché la soluzione è Liuto? Il liuto è uno strumento musicale a corde, di origine antica, che veniva suonato durante i periodi medievali e rinascimentali dai menestrelli. La sua forma caratteristica, con una cassa armonica a forma di pera e un manico lungo, contribuiva a produrre un suono ricco e melodioso. Spesso accompagnava i cantanti nelle corti o nelle piazze, diventando simbolo di musica e poesia dell’epoca. La sua presenza rappresenta un legame con le tradizioni musicali antiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L antica chitarra suonata dai menestrelli". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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L antica chitarra suonata dai menestrelli nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Liuto

Se la definizione "L antica chitarra suonata dai menestrelli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L antica chitarra suonata dai menestrelli" conferma che la soluzione 'Liuto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Liuto

L Livorno I Imola U Udine T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L antica chitarra suonata dai menestrelli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Liuto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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