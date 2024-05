La Soluzione ♚ Ha per capitale Bamako La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MALI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Ha per capitale Bamako. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Ha per capitale bamako: Diretto da abderrahmane sissako, vedi bamako (film). bamako (in bambara , translitt. bàmak) è la capitale e la città più popolosa del mali. sorge... Il Mali, ufficialmente Repubblica del Mali (in francese République du Mali, in bambara , Mali ka Fasojamana, in fula , Renndaandi Maali, in arabo ), è uno Stato situato nell'interno dell'Africa occidentale e senza sbocco sul mare. È l'ottavo stato più esteso dell'Africa, con un'area di oltre 1.240.000 km²; la popolazione ammonta a 21,3 milioni di persone, il 67% dei quali veniva stimato essere al di sotto dei 25 anni nel 2017. A nord confina con l'Algeria, a est con il Niger, a sud con il Burkina Faso e la Costa d'Avorio, a sud-ovest con la Guinea e a ovest con il Senegal e la ...

Altre Definizioni con mali; capitale; bamako;