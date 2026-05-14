Lake City capitale dello Utah

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lake City capitale dello Utah' è 'Salt'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALT

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Perché la soluzione è Salt? Salt è una città situata nello stato dello Utah, conosciuta anche come Lake City, che funge da capitale dello stato. Questa località è famosa per la sua storia legata alle miniere di sale e per il suo ruolo importante nello sviluppo regionale. La presenza di numerosi depositi di sale ha influenzato l’economia locale e la crescita della comunità. La città si distingue anche per le sue tradizioni culturali e gli eventi che celebrano il passato minerario.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lake City capitale dello Utah". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Lake City capitale dello Utah nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Salt

In presenza della definizione "Lake City capitale dello Utah", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lake City capitale dello Utah" conferma che la soluzione 'Salt' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Salt

S Savona A Ancona L Livorno T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lake City capitale dello Utah" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Salt' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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