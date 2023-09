Fu un acerrima nemica di Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu un acerrima nemica di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARTAGINE

Significato/Curiosita : Fu un acerrima nemica di roma

Furono un'antica famiglia di siena, schierata inizialmente dalla parte dei ghibellini e acerrima nemica dei tolomei. famiglia di grande rilevanza politica... Disambiguazione – se stai cercando la moderna città tunisina, vedi cartagine (tunisia). cartagine (in latino: carthago o karthago; in greco antico: ad... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Fu un acerrima nemica di Roma : acerrima; nemica; roma; Una nemica delle diete; Una nemica della pelle di molti giovani; La strega amicanemica di Pippo nei fumetti; È nemica dei sognatori; Fu nemica di Roma; La Banda dei fumetti nemica di Zio Paperone; La fattucchiera nemica di Paperone; L antico foro roma no per il mercato dei bovini; Regina carcere roma no; Cartaginesi visti dai roma ni; Sforna roma nzi e racconti; Il Venditti che ha lanciato roma capoccia; L undici antagonista della roma ; roma nzo di George Orwell;

Cerca altre Definizioni