I marinai della marina militare dell antica Roma

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I marinai della marina militare dell antica Roma' è 'Classiari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CLASSIARI

Perché la soluzione è Classiari? I marinai della marina militare dell'antica Roma erano noti come classiari. Questi uomini svolgevano un ruolo fondamentale nelle operazioni navali dell'Impero, contribuendo alla difesa delle rotte commerciali e delle colonie. Spesso provenivano da contesti umili e si addestravano per affrontare le dure condizioni del mare. La loro presenza garantiva la sicurezza delle flotte e la potenza marittima di Roma. La loro dedizione e competenza erano essenziali per il successo delle imprese militari romane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I marinai della marina militare dell antica Roma". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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I marinai della marina militare dell antica Roma nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Classiari

La soluzione associata alla definizione "I marinai della marina militare dell antica Roma" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I marinai della marina militare dell antica Roma" conferma che la soluzione 'Classiari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Classiari

C Como L Livorno A Ancona S Savona S Savona I Imola A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I marinai della marina militare dell antica Roma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Classiari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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