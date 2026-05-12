La capitale dell Argentina

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La capitale dell Argentina' è 'Buenos Aires'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BUENOS AIRES

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Perché la soluzione è Buenos Aires? Buenos Aires è la città più grande e importante dell'Argentina, situata sulla costa dell'Oceano Atlantico. È conosciuta per la sua vivace vita culturale, i numerosi quartieri caratteristici e l'architettura elegante. La città funge da centro politico, economico e sociale del paese, ospitando istituzioni governative e aziende di rilievo. La sua storia ricca e il suo patrimonio artistico la rendono una meta affascinante per turisti e residenti. La capitale dell'Argentina, Buenos Aires, continua a essere un punto di riferimento nazionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La capitale dell Argentina". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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La capitale dell Argentina nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Buenos Aires

La definizione "La capitale dell Argentina" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La capitale dell Argentina" conferma che la soluzione 'Buenos Aires' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Buenos Aires

B Bologna U Udine E Empoli N Napoli O Otranto S Savona A Ancona I Imola R Roma E Empoli S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La capitale dell Argentina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Buenos Aires' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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