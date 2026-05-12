La capitale dell Argentina
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La capitale dell Argentina' è 'Buenos Aires'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BUENOS AIRES
Perché la soluzione è Buenos Aires? Buenos Aires è la città più grande e importante dell'Argentina, situata sulla costa dell'Oceano Atlantico. È conosciuta per la sua vivace vita culturale, i numerosi quartieri caratteristici e l'architettura elegante. La città funge da centro politico, economico e sociale del paese, ospitando istituzioni governative e aziende di rilievo. La sua storia ricca e il suo patrimonio artistico la rendono una meta affascinante per turisti e residenti. La capitale dell'Argentina, Buenos Aires, continua a essere un punto di riferimento nazionale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La capitale dell Argentina". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
La capitale dell Argentina nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Buenos Aires
La definizione "La capitale dell Argentina" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La capitale dell Argentina" conferma che la soluzione 'Buenos Aires' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Buenos Aires
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La capitale dell Argentina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Buenos Aires' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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