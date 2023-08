Sono dell antica capitale del Giudicato di Torres - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono dell antica capitale del Giudicato di Torres. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SASSARESI

Significato/Curiosita : Sono dell antica capitale del giudicato di torres

Prima colonia romana dell'isola. antica capitale del giudicato di torres-logudoro con il nome di torres, fu di grande prestigio nel contesto sardo per... Il titolo. sassaresi – abitanti di campanedda sassaresi – abitanti di cappuccini (sassari) sassaresi – abitanti di luna e sole sassaresi – abitanti di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

