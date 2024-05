La Soluzione ♚ Grande poeta indiano La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TAGORE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TAGORE

Significato della soluzione per: Grande poeta indiano Rabindranath Tagore, chiamato talvolta anche con il titolo di Gurudev, nome anglicizzato di Rabíndranáth Thákhur ( , ; AFI: [obindonat aku]; Calcutta, 7 maggio 1861 – Calcutta, 7 agosto 1941), è stato un poeta, drammaturgo, scrittore e filosofo bengalese. Bengalese: Congiunzione: (ki) . (particella per formare frasi interrogative) (tumi ki jabe). andrai.. Pronome: (ki) . cosa. Pronuncia: . Uso / Precisazioni: Alcuni scrittori (Rabindranath Tagore) fanno differire (ki) da (ki); (ki) viene usato per indicare il pronome/aggettivo "cosa"; (ki) per trasformare una frase in interrogativa. La gran parte degli scrittori comunque usa (ki) per tutti e due i casi.

