Un grande inventore USA

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un grande inventore USA' è 'Edison'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EDISON

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Perché la soluzione è Edison? Edison è considerato uno dei più grandi inventori americani, noto per aver rivoluzionato il mondo con numerose innovazioni. La sua capacità di sviluppare tecnologie pratiche e accessibili ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'industria e della scienza. Tra le sue scoperte più celebri spiccano la lampadina a incandescenza e il fonografo, strumenti che hanno migliorato la vita quotidiana di milioni di persone. La sua creatività e perseveranza lo rendono una figura iconica nel panorama dell'innovazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un grande inventore USA". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Un grande inventore USA nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Edison

La soluzione associata alla definizione "Un grande inventore USA" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un grande inventore USA" conferma che la soluzione 'Edison' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Edison

E Empoli D Domodossola I Imola S Savona O Otranto N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un grande inventore USA" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Edison' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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