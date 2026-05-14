Il Panatta ex grande tennista

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Panatta ex grande tennista' è 'Adriano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADRIANO

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Perché la soluzione è Adriano? Adriano Panatta è stato uno dei più grandi tennisti italiani, noto per la sua tecnica raffinata e la sua capacità di affrontare con orgoglio le sfide più difficili. La sua carriera è caratterizzata da vittorie memorabili e da un talento che ha lasciato il segno nel mondo dello sport. La sua figura si distingue nel panorama tennistico internazionale, dove ha saputo combinare forza e intelligenza tattica. La sua passione per il tennis ha ispirato molte generazioni di atleti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Panatta ex grande tennista". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Il Panatta ex grande tennista nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Adriano

In presenza della definizione "Il Panatta ex grande tennista", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Panatta ex grande tennista" conferma che la soluzione 'Adriano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Adriano

A Ancona D Domodossola R Roma I Imola A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Panatta ex grande tennista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Adriano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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