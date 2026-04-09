Il grande mausoleo indiano di Agra

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il grande mausoleo indiano di Agra' è 'Taj Mahal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAJ MAHAL

Perché la soluzione è Taj Mahal? Il Taj Mahal è uno dei monumenti più iconici dell'India, famoso per la sua straordinaria bellezza architettonica e per essere un simbolo di amore eterno. Situato nella città di Agra, questo mausoleo è stato costruito nel XVII secolo dall'imperatore Shah Jahan come mausoleo per la sua amata consorte Mumtaz Mahal. La struttura si distingue per le sue cupole di marmo bianco, i minareti e i dettagli decorativi raffinati. Un esempio eccezionale di arte moghul, attira milioni di visitatori ogni anno.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il grande mausoleo indiano di Agra". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Il grande mausoleo indiano di Agra nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Taj Mahal

Se la definizione "Il grande mausoleo indiano di Agra" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il grande mausoleo indiano di Agra" conferma che la soluzione 'Taj Mahal' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Taj Mahal

T Torino A Ancona J Jolly M Milano A Ancona H Hotel A Ancona L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il grande mausoleo indiano di Agra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Taj Mahal' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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