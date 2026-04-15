Il poeta che cantò la fedeltà di Penelope
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il poeta che cantò la fedeltà di Penelope' è 'Omero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OMERO
Perché la soluzione è Omero? Omero, celebre poeta dell'antica Grecia, è noto per aver narrato le gesta di eroi e dei, ma anche per aver cantato la fedeltà di Penelope. Attraverso i suoi versi, si evidenzia il rispetto e l'ammirazione nei confronti della donna che, in assenza di Ulisse, mantenne viva la speranza e l'amore. La sua poesia tramanda valori di lealtà e dedizione, rendendo la figura di Penelope simbolo di fedeltà e perseveranza. La sua voce rimane immortale nella letteratura.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il poeta che cantò la fedeltà di Penelope". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Il poeta che cantò la fedeltà di Penelope nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Omero
La definizione "Il poeta che cantò la fedeltà di Penelope" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il poeta che cantò la fedeltà di Penelope" conferma che la soluzione 'Omero' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 5 lettere della soluzione Omero
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il poeta che cantò la fedeltà di Penelope" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Omero' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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