Il nome del poeta Trakl

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il nome del poeta Trakl' è 'Georg'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GEORG

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Perché la soluzione è Georg? Georg Trakl è un poeta austriaco noto per le sue liriche intense e struggenti, capaci di trasmettere emozioni profonde e atmosfere cupe. La sua poesia spesso esplora temi di solitudine, morte e spiritualità, coinvolgendo il lettore in un viaggio attraverso i suoi sentimenti più nascosti. La sua capacità di evocare immagini vivide e sensazioni profonde ha fatto sì che il suo nome rimanesse impresso nella letteratura. La sua opera continua a essere studiata e apprezzata ancora oggi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il nome del poeta Trakl". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Il nome del poeta Trakl nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Georg

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il nome del poeta Trakl" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il nome del poeta Trakl" conferma che la soluzione 'Georg' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Georg

G Genova E Empoli O Otranto R Roma G Genova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il nome del poeta Trakl" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Georg' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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