Lo Stato indiano con i Sikh

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo Stato indiano con i Sikh' è 'Punjab'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PUNJAB

Perché la soluzione è Punjab? Il Punjab è uno stato situato nel nord-ovest dell'India, noto per essere il cuore della cultura Sikh. Questa regione ha una storia ricca e una forte identità religiosa, caratterizzata dalla presenza di numerosi gurdwara e dal rispetto delle tradizioni Sikh. La popolazione del Punjab si distingue per il suo attaccamento alle pratiche religiose e alle celebrazioni culturali proprie della comunità Sikh. La sua importanza storica e culturale lo rende un luogo di riferimento per questa religione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo Stato indiano con i Sikh". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Lo Stato indiano con i Sikh nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Punjab

La soluzione associata alla definizione "Lo Stato indiano con i Sikh" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo Stato indiano con i Sikh" conferma che la soluzione 'Punjab' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Punjab

P Padova U Udine N Napoli J Jolly A Ancona B Bologna

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo Stato indiano con i Sikh" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Punjab' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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