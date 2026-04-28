Wincenty il poeta polacco autore di Canti di Janusz

Sara Verdi | 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Wincenty il poeta polacco autore di Canti di Janusz' è 'Pol'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POL

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Wincenty il poeta polacco autore di Canti di Janusz". La risposta di 3 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Wincenty il poeta polacco autore di Canti di Janusz nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Pol

La soluzione associata alla definizione "Wincenty il poeta polacco autore di Canti di Janusz" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Wincenty il poeta polacco autore di Canti di Janusz" conferma che la soluzione 'Pol' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Pol

P Padova
O Otranto
L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Wincenty il poeta polacco autore di Canti di Janusz" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pol' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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