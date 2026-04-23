Delhi: vi ha sede il Parlamento indiano

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Delhi: vi ha sede il Parlamento indiano' è 'Nuova'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NUOVA

Perché la soluzione è Nuova? Delhi, conosciuta anche come Nuova, è una città fondamentale per l'India poiché ospita il Parlamento indiano, centro nevralgico del potere legislativo. La presenza di questo importante edificio simbolizza l'autorità politica e il ruolo della capitale come sede delle decisioni più rilevanti del paese. La città si distingue per la sua architettura moderna e la sua storia ricca, rappresentando un punto di riferimento politico e amministrativo. La sua funzione centrale ne fa un crocevia di attività governative e culturali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Delhi: vi ha sede il Parlamento indiano". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Delhi: vi ha sede il Parlamento indiano nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nuova

La soluzione associata alla definizione "Delhi: vi ha sede il Parlamento indiano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Delhi: vi ha sede il Parlamento indiano" conferma che la soluzione 'Nuova' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Nuova

N Napoli U Udine O Otranto V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Delhi: vi ha sede il Parlamento indiano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nuova' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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