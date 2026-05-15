Grande golfo della Libia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Grande golfo della Libia' è 'Sirte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SIRTE

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Perché la soluzione è Sirte? Sirte è un importante porto situato lungo le coste della Libia, caratterizzato da un vasto golfo che si estende nel Mar Mediterraneo. Questa città ha un ruolo strategico per la regione, grazie alla sua posizione e alle risorse presenti nel territorio circostante. La sua storia è ricca di eventi che hanno segnato il passaggio di diverse civiltà e nazioni. La presenza di un grande golfo della Libia contribuisce a rendere Sirte un punto di riferimento per il commercio e la mobilità marittima.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grande golfo della Libia". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Grande golfo della Libia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sirte

Per risolvere la definizione "Grande golfo della Libia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grande golfo della Libia" conferma che la soluzione 'Sirte' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sirte

S Savona I Imola R Roma T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grande golfo della Libia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sirte' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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