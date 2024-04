La Soluzione ♚ Conquistò l Italia al servizio di Giustiniano

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NARSETE

Curiosità su Conquisto l italia al servizio di giustiniano: Disambiguazione – "giustiniano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi giustiniano (disambigua). flavio pietro sabbazio giustiniano (in latino:... Narsete (in greco antico: as, Narsés; Armenia, 478 – Roma, 574) è stato un generale e funzionario bizantino di origini armene e fu un eunuco. Di origine armena, è meglio noto per aver portato a termine la conquista dell'Italia avviata da Belisario sotto Giustiniano, sconfiggendo gli ultimi re goti Totila e Teia e i Franchi. Dopo la conquista dell'Italia (553), Narsete la governò per conto dell'Imperatore, ma le proteste dei Romani persuasero l'Augusto Giustino II, successore di Giustiniano, a rimuoverlo dal governo dell'Italia, sostituendolo con Longino. La notizia, fornitaci dalle fonti primarie, secondo cui Narsete avrebbe per ...

