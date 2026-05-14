Una vetta da Giro d Italia

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una vetta da Giro d Italia' è 'Pordoi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORDOI

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Perché la soluzione è Pordoi? Il Pordoi è una delle cime più note delle Dolomiti e si distingue per la sua importanza nel mondo del ciclismo, in particolare nel Giro d’Italia. Questa vetta rappresenta una sfida impegnativa per i ciclisti, grazie alla sua pendenza e agli scenari mozzafiato che offre lungo il percorso. La sua altezza e la posizione strategica la rendono un punto di passaggio fondamentale durante le tappe alpine della corsa. Il Pordoi è simbolo di resistenza e di bellezza naturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una vetta da Giro d Italia". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Una vetta da Giro d Italia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pordoi

La definizione "Una vetta da Giro d Italia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una vetta da Giro d Italia" conferma che la soluzione 'Pordoi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pordoi

P Padova O Otranto R Roma D Domodossola O Otranto I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una vetta da Giro d Italia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pordoi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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