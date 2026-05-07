Fu una potente famiglia nell Italia rinascimentale

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fu una potente famiglia nell Italia rinascimentale' è 'Borgia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BORGIA

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Perché la soluzione è Borgia? La famiglia Borgia fu una delle più influenti e potenti nell'Italia rinascimentale, famosa per la loro ambizione, intrighi politici e ruolo di spicco nella Chiesa. Originaria di Valencia, si trasferì in Italia, dove riuscì ad acquisire notevole potere attraverso alleanze strategiche e incarichi religiosi. I membri della famiglia, come Rodrigo Borgia, divennero papi, consolidando il loro controllo su territori e affari ecclesiastici. La loro presenza lasciò un'impronta duratura nella storia del Rinascimento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu una potente famiglia nell Italia rinascimentale". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Fu una potente famiglia nell Italia rinascimentale nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Borgia

Se la definizione "Fu una potente famiglia nell Italia rinascimentale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu una potente famiglia nell Italia rinascimentale" conferma che la soluzione 'Borgia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Borgia

B Bologna O Otranto R Roma G Genova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu una potente famiglia nell Italia rinascimentale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Borgia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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