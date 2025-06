La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il Caio Giulio romano che conquistò la Gallia' è 'Cesare' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CESARE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Cesare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cesare? Cesare è il nome di Gaio Giulio Cesare, celebre generale e politico romano che conquistò la Gallia. È sinonimo di strategia, potere e grandezza storica. La sua figura ha segnato profondamente l'antica Roma e il mondo occidentale, lasciando un’eredità duratura. Conoscere Cesare significa immergersi in una delle epoche più affascinanti della storia antica.

