La definizione e la soluzione di: Generale bizantino al servizio di Giustiniano.

Disambiguazione – "giustiniano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi giustiniano (disambigua). «cesare fui e son iustinïano, che, per... Narsete (in greco antico: as, Narsés; Armenia, 478 – Roma, 574) è stato un generale e funzionario bizantino di origini armene e fu un eunuco. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

