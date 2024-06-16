Storico generale bizantino al servizio di Giustiniano

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Storico generale bizantino al servizio di Giustiniano' è 'Narsete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NARSETE

Perché la soluzione è Narsete? Narsete fu un importante storico generale bizantino al servizio di Giustiniano, noto per il suo contributo nelle campagne militari volte a riconquistare l'Occidente e a consolidare il potere dell'impero. La sua abilità strategica e il suo ruolo attivo nelle operazioni militari lo rendono una figura di rilievo nella storia militare bizantina, rappresentando un esempio di lealtà e competenza. La sua presenza nei documenti storici testimonia l'importanza degli uomini di fiducia dell'imperatore nel mantenimento dell'espansione e della stabilità dell'impero.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Storico generale bizantino al servizio di Giustiniano". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Storico generale bizantino al servizio di Giustiniano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Narsete

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Narsete

N Napoli A Ancona R Roma S Savona E Empoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Storico generale bizantino al servizio di Giustiniano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Narsete' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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