Anselmi: è stata la prima donna ministro in Italia

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Anselmi: è stata la prima donna ministro in Italia' è 'Tina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TINA

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Perché la soluzione è Tina? Tina è il nome di una donna che ha segnato un momento importante nella storia politica italiana. La sua presenza come primo esponente femminile in un ruolo di governo ha rappresentato un progresso significativo per la parità di genere nel paese. La sua esperienza e il suo impegno hanno aperto la strada a molte altre donne che hanno desiderato contribuire alla vita pubblica. Questa figura ha lasciato un segno indelebile nel panorama politico italiano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Anselmi: è stata la prima donna ministro in Italia". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Anselmi: è stata la prima donna ministro in Italia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tina

Se la definizione "Anselmi: è stata la prima donna ministro in Italia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Anselmi: è stata la prima donna ministro in Italia" conferma che la soluzione 'Tina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tina

T Torino I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Anselmi: è stata la prima donna ministro in Italia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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