Conquistò l Italia per Bisanzio sotto Giustiniano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conquistò l Italia per Bisanzio sotto Giustiniano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NARSETE

Significato/Curiosita : Conquisto l italia per bisanzio sotto giustiniano

Disambiguazione – "giustiniano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi giustiniano (disambigua). «cesare fui e son iustinïano, che, per voler del... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi narsete (disambigua). narsete (in greco antico: as, narsés; armenia, 478 – roma, 574) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Conquistò l Italia per Bisanzio sotto Giustiniano : conquistò; italia; bisanzio; sotto; giustiniano; Il Gneo Giulio che conquistò la Britannia; conquistò Costantinopoli; La conquistò lo zar Ivan il Terribile; Lo conquistò Peary; Il Caio Giulio romano che conquistò la Gallia; Il Chigi sede del Governo italia no; Nota azienda italia na di cibo per animali; Le coniugazioni verbali italia ne; Gruppo rock italia no di Rotolando verso sud; Noto marchio italia no di caffè: Zanetti; Si chiamò prima bisanzio poi Costantinopoli; sotto posto a un rito di affiliazione; La parte della calza sotto la pianta del piede; Può essere servita sotto forma di spiedino; Una cittadina sotto posta a un monarca; Fatta appositamente per il sotto scritto; Famoso generale di giustiniano ; L imperatrice moglie di giustiniano ; Imperatrice d Oriente consorte di giustiniano ; Fu generale di giustiniano ; Il generale bizantino al servizio di giustiniano ;

Cerca altre Definizioni