Ha le aree di servizio
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ha le aree di servizio' è 'Autostrada'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AUTOSTRADA
Perché la soluzione è Autostrada? Un'autostrada è una strada progettata per favorire il traffico veicolare ad alta velocità, caratterizzata da corsie multiple e assenza di intersezioni a livello. Essa dispone di aree di servizio, punti necessari per il rifornimento di carburante, il ristoro e il riposo dei viaggiatori. Questi spazi contribuiscono a rendere il viaggio più comodo e sicuro, garantendo soste strategiche lungo il percorso. La presenza di aree di servizio è fondamentale per la funzionalità dell'intera rete autostradale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha le aree di servizio". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Ha le aree di servizio nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Autostrada
Se la definizione "Ha le aree di servizio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha le aree di servizio" conferma che la soluzione 'Autostrada' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Autostrada
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha le aree di servizio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Autostrada' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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