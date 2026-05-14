Ha le aree di servizio

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ha le aree di servizio' è 'Autostrada'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUTOSTRADA

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Perché la soluzione è Autostrada? Un'autostrada è una strada progettata per favorire il traffico veicolare ad alta velocità, caratterizzata da corsie multiple e assenza di intersezioni a livello. Essa dispone di aree di servizio, punti necessari per il rifornimento di carburante, il ristoro e il riposo dei viaggiatori. Questi spazi contribuiscono a rendere il viaggio più comodo e sicuro, garantendo soste strategiche lungo il percorso. La presenza di aree di servizio è fondamentale per la funzionalità dell'intera rete autostradale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha le aree di servizio". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Ha le aree di servizio nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Autostrada

Se la definizione "Ha le aree di servizio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha le aree di servizio" conferma che la soluzione 'Autostrada' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Autostrada

A Ancona U Udine T Torino O Otranto S Savona T Torino R Roma A Ancona D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha le aree di servizio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Autostrada' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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