Cane al servizio dei poliziotti Usa
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cane al servizio dei poliziotti Usa' è 'Beagle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BEAGLE
Perchè la soluzione è Beagle? Il Beagle è un cane molto usato dalla polizia negli Stati Uniti grazie al suo olfatto eccezionale. Addestrato per scovare sostanze illegali, accompagna gli agenti durante le operazioni. La sua energia e determinazione lo rendono un alleato affidabile nelle missioni di sicurezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Cane al servizio dei poliziotti Usa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Beagle
La definizione "Cane al servizio dei poliziotti Usa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Beagle'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Cane al servizio dei poliziotti Usa
- Risposta: BEAGLE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: B_____
- Inizia con: B
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Beagle' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cane al servizio dei poliziotti Usa". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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Con servizio: L abbonato a un servizio telefonico
Con poliziotti: Quadrupedi poliziotti